وزارة التجارة ترفع شكاوي قضائية ضد ملبنات بباتنة والمدية

رفعت مديرية التجارة بكل من ولاية البليدة، باتنة والمدية شكاوي قضائية ضد ملبنات بالولايات المعلنة.

ونشر وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية، قائلا “أشكر كل من مديرية البليدة، باتنة والمدية”.

وأضاف رزيق “البليدة لاكتشاف ملبنة ثانية بالولاية تقوم بالغش من خلال استعمال مواد منتهية الصلاحية”، وأوضح “باتنة لاكتشاف ملبنة تقوم بالغش من خلال استعمال مواد منتهية الصلاحية، وملبنة ثانية تشتغل بدون الشهادة الصحية القانونية اللازمة”.

وقال “المدية لاكتشاف ملبنة تشتغل في غياب النظافة القانونية اللازمة، كل هذه التجاوزات تم تقديم شكاوي بها أمام العدالة”.