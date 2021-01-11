وزارة التجارة: تسجيل مليون و600 ألف تدخل مع غلق 27 ألف محل تجاري سنة 2020

قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، إن حصيلة الرقابة على التجار والسلع كانت قياسية خلال سنة 2020.

وكشف لوحايدية خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تسجيل ما يفوق مليون و600 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني.

وقد نجم عن تدخلات أعوان الرقابة تحرير 130 ألف مخالفة وحوالي 109 ألف محضر وغلق 27 ألف محل تجاري.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه التدخلات القياسية تحققت بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها 9 آلاف عون رقابة عبر الوطن.

وأشار لوحايدية، إلى أن مصالحه تعمل حاليا على رقمنة المجال الرقابي بصفة مستمرة، لكي يتم تغطية أكبر لسوق الجزائرية.

من جانب أخر، أشار لوحايدية أن كل السلع المعروضة في السوق الجزائرية تخضع للرقابة دون إستثناء.

كما أن مخابر وزارة التجارة ستتدعم بـ 6 مخابر توجد في مراحلها النهائية، وينتظر إستلام 10 مخابر أخرى خلال الثلاثي الأول.

وأوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش، أنه سيتم إعداد شبكة مخابر وطنية تظم حوالي 700 مخبر بين قطاع العمومي والخاص.