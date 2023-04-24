وزارة التجارة: تسجيل 35 ألف مخالفة وحجز 2.974 طن من المواد الغذائية في رمضان

سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال 29 يوميا من شهر رمضان وفي إطار مراقبة النوعية وقمع الغش، المضاربة ومراقبة الأنشطة التجارية أكثر من 196 ألف تدخل.

وحسب حصيلة لوزارة التجارة، فقد تم تسجيل 35 ألف مخالفة، وتحرير 34.061 محضر رسمي للمتابعة القضائية. أين تم حجز 2.974 طن و 15.854 لتر. بقيمة 149,48 مليون دج. وعدم الفوترة بمبلغ 6,9 مليار دج. واقترح أعوان التجارة غلق 1.509 محل تجاري.

وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 89.901 تدخل نتج عنه معاينة 13.731 مخالفة وتحرير 12.874 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع إقتراح الغلق الإداري لـ 423 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و/ أو غير صالحة للإستهلاك قدرت كميتها بـ 2.974 طن و 15.854 لتر، بقيمة 133,4 مليون دج.

وكما تتعلق طبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية بـ 6.259 مخالفة. بالإضافة كذلك إلى حيازة وبيع مواد غير صالحة للإستهلاك 2.140 مخالفة.بالإضافة كذلك إلى وعدم إحترام إلزامية الرقابة المسبقة بـ 1.709 مخالفة. ناهيك عن عدم إحترام درجات الحفظ 1.194 مخالفة.

أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية،كما تم تسجيل 106.546 تدخل نتج عنه معاينة 21.273 مخالفة. وتحرير21.187 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع إقتراح غلق 1.086 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 6.919 مليون دج. وحجز سلع بقيمة 16,06 مليون دج.

أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ 11.953 مخالفة. وعدم الفوترة: 1.789 مخالفة. بالإضافة كذلك إلى عدم القيد في السجل التجاري: 1.017 مخالفة.

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