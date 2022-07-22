وزارة التجارة: تسجيل 72 جنحة خلال السداسي الأول للمضاربة غير المشروعة

سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022، ما مجموعه 72 جنحة في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة في حصيلة لها أنه في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021. المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. أسفرت عمليات الرقابة المنجزة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية. خلال السداسي الأول لسنة 2022. على 50420 تدخلا مكن من تسجيل 72 جنحة وتحرير 68 محضر متابعة قضائية.

كما قامت مصالح الرقابة التابعة للوزارة باتخاذ اجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 2632.43 طن. بقيمة إجمالية تقدر بـ 218.64 مليون دج.

وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن 79 بالمائة من التدخلات الميدانية الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تمت على مستوى محلات التجارة بالتجزئة بلغت “39914 تدخل”. وما نسبته 17 بالمائة على مستوى تجار الجملة “8279 تدخل”. و3 بالمائة بمؤسسات الانتاج “1613 تدخل”. فيما سجلت نسبة 1 بالمائة على مستوى محلات المستوردين “614 تدخل”.

قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية. بحجز أكثر من 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود.

وكشفت وزارة التجارة في حصيلة نقلتها “وأج”، أنه في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود. أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن رفض دخول 410 حمولة لمنتوجات غير مطابقة تقدر كميتها بـ 88080 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 18,571 مليار دج”.

كما قام الأعوان بمعاينة 428 مخالفة، وتحرير 120 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين. كما تم معالجة 28346 ملف تصريح بالإستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 1256,68 مليار دج.

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