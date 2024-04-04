وزارة التجارة: تسليم 90 ألف “بدلة عيد” للهلال الأحمر الجزائري

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن تسليم هبة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري، تتمثل في 90 ألف “بدلة عيد”، حيث أن منها سيرسل إلى أطفال فلسطين ومنها ما سيوزع على المحتاجين واليتامى في الجزائر.

وجاء في البيان، “أنه تضامناً مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، يشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني رفقة الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي على مراسيم تسليم هبة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري، تتمثل في 90 ألف “بدلة عيد” منها ما سيرسل إلى أطفال فلسطين ومنها ما سيوزع على المحتاجين واليتامى في الجزائر.”

وسيتم ذلك اليوم الخميس 4 أفريل 2024، على الساعة الثالثة زوالاً بقصر المعارض صافكس. يضيف المصدر نفسه.

كما تعكس هذه الهبة التضامنية تضامن الجزائر الدائم حكومة وشعباً مع اخواننا الفلسطينيين.