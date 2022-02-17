وزارة التجارة تشدد الرقابة خاصة على بعض المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق

أشرف اليوم الهادي بكير الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات على إجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة الولائيين عبر 58 ولاية. الإجتماع جرى عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد وخصص لمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وخلال الإجتماع تم التطرق إلى ضرورة التنسيق السريع مع السلطات المحلية من اجل تنظيم أسواق الرحمة قبيل شهر رمضان.

أين أسدى الهادي بكير تعليمات للسادة المدراء بضرورة مواصلة عمليات التحسيس والرقابة خاصة على بعض المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق. والتي أثبتت التحاليل المخبرية خطورتها على صحة المستهلك.

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نشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قائمة من المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق.

وجاء هذا القرار، بعد التحاليل المخبرية التي قامت بها الجهات المختصة على مجموعة من المكملات الغذائية. والتي أفضت إلى ثبوت إحتواء البعض منها على مكونات كيميائية تدخل في صناعة المواد الصيدلانية.

وتتمثل على وجه الخصوص في أدوية تستعمل لعلاج الضعف الجنسي والتي لا ينصح بتناولها إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص.

بالإضافة إلى احتوائها أيضا على مواد غير مصرح بها في التركيبة. مما يعتبر مخالفة لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. والمرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6 مايو سنة 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات.

وأشار البيان، إلى أن هذه المنتوجات عادة ما تعرض على شكل عسل، مشروب، معجون وشوكولاطة. في عدة توضيبات وأشكال أخرى مثل الأكياس الصغيرة، العلب والقنينات.

وأكدت الوزارة، إن هذه المنتوجات غير مأمونة ومن شأن استهلاكها أن يشكل خطرا على صحتهم. وبالتالي دعتهم للإمتناع عن اقتنائها واستهلاكها.

كما حذرت الوزارة، كافة التجار سواء على مستوى التجزئة، الجملة، الإنتاج أو الإستيراد، بأنه يمنع منعا باتًا عرض هذه المنتوجات للبيع أو التداول تحت أي صفة كانت. ويمنع تخزينها بالمستودعات.

كما يقع على عاتق كل تاجر يمتلكها السعي لإيداعها لدى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات.

وأكد البيان، أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرّض صاحبها للعقوبات الصارمة المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.

كما دعت الوزارة، لكل استفسار أو شكوى في هذا الشأن، التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات. أو الإتصال على الرقم الأخضر 1020.

كما تبقى وزارة التجارة وترقية الصادرات في خدمة المستهلكين لتقديم أي توضيحات أو إرشادات حول الموضوع.

هذا وتتمثل قائمة المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق فيما يلي:

عسل ملكي مسك اليمان MESK EL YAMEN، عسل HILTI، عسل HERCULES HONEY، عسل ملكي BIP MAX.

وكذا عسل العنبر اليمنيAL-AMBAR YAMANI، عسل الطاقة VIGA HONEY، العسل الملكي ROYAL HONEY، وعسل Q7 GOLD.

بالإضافة إلى شوكولاطة HILTI، وشوكولاطة STROMAE، وشوكولاطة Q7 GOLD.

وكذا مشروب HILTI، مشروب الجانسنغ HOURS GOLD48، مشروب NITRO MAX GOLD، ومشروب DIBLONG.

ومعجون DIBLONG، معجون بالعسل MIEL BIZ10، CIALIS، ERKEXIN، HILTI GOLD.