وزارة التجارة تشيد بالإلتزام الكلي للتجار بالمداومة خلال يومي العيد

أشادت وزارة التجارة بإحترام التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين وكذا العدد الكبير للغير المسخرين للمداومة بشكل كلي في أيام عيد الفطر.

واوضحت الوزارة في بيانها أن التقيد بالمدامة خلال العيد سهل على المواطنين إقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع عبر كامل الوطني.

كما تقيد التجار والمتعاملين الإقتصاديين في اليوم الثاني من ايام العيد بالرغم من تزامن مع يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع

وبهذا تتقدم وزارة التجارة بجزيل الشكر لكل التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إحترام برنامج المداومة ليومي العيد

وألزمت الوزارة جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين بالعودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم غد السبت 15 ماي 2021.