وزارة التجارة تشيد بالإلتزام الكلي للتجار بالمداومة خلال يومي العيد

أشادت وزارة التجارة بإحترام التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين وكذا العدد الكبير للغير المسخرين للمداومة بشكل كلي في أيام عيد الفطر.
واوضحت الوزارة في بيانها أن التقيد بالمدامة خلال العيد سهل على المواطنين إقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع عبر كامل الوطني.
كما تقيد التجار والمتعاملين الإقتصاديين في اليوم الثاني من ايام العيد بالرغم من تزامن مع يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع
وبهذا تتقدم وزارة التجارة بجزيل الشكر لكل التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إحترام برنامج المداومة ليومي العيد
وألزمت الوزارة جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين بالعودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم غد السبت 15 ماي 2021.
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