وزارة التجارة تصدر بيانا بخصوص الأعوان المؤهلين بحماية المستهلك وقمع الغش

أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بيانا للمتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك بخصوص الأعوان المؤهلين بحماية المستهلك وقمع الغش.

وأوضحت الوزارة الأعوان المؤهلين هم التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات. بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة.

كما ان الأعوان مؤهلون لمراقبة مطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج والإستيراد والتوزيع، بإعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق و/أوسماع المتدخلين المعنيين. أوعن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أوبأجهزة القياس. كما يمكن اللجوء، عند الإقتضاء، لإقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أوالإختبارات أوالتجارب.

وتذكر الوزارة المتعاملين الاقتصاديين بأن اقتطاع العينات قصد مراقبة مطابقةالمنتوجات، هي مهمة حصرية للأعوان المؤهلين قانونيا، وأن المخابر التابعة لها. وهي المخولة لإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش.

بينما مخابرالرقابةالذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، فإن مهامها تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة. ولا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونيا.