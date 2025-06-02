وزارة التجارة تضع مخطط عمل خاص بموسم الاصطياف

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية للوزارة، خُصّص لعرض ومناقشة جملة من الملفات ذات الصلة برقمنة آليات الرقابة والتحضيرات الجارية لموسم الاصطياف.

وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الرقابة الاقتصادية. عبر تعزيزها بمنصات وتطبيقات إلكترونية تواكب التحولات الرقمية. وتُساهم في تحسين فعالية تدخلات مصالح الرقابة على المستوى الوطني.

كما تم استعراض مخطط عمل شامل خاص بموسم الاصطياف، يشمل إطلاق حملات تحسيسية وطنية للوقاية من التسممات الغذائية، والتي انطلقت فعليًا منذ 1 جوان، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.

كما تناول العرض الإجراءات العملية لتأمين تموين الولايات الساحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية. خاصة وأن الولايات الـ14 الساحلية تعرف كل سنة توافدًا كبيرًا للمصطافين من داخل وخارج الوطن. مما يتطلب جاهزية قصوى لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار.

وفي ختام الاجتماع، دعا زيتوني إلى مضاعفة الجهود والتنسيق الميداني بين مختلف الهياكل المركزية والمحلية. من أجل إنجاح مختلف البرامج المسطرة، والاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنين. لا سيما في المناسبات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.