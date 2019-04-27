وزارة التجارة :  تطبيق “أسواق” للتبليغ عن المخالفات بداية شهر ماي المقبل

سيتم إطلاق وزارة التجارة تطبيق عبرالهاتف الذكي يسمح بالتبليغ عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية بداية من ماي المقبل.

وأوضح وزير التجارة سعيد جلاب اليوم السبت في إجتماع مع إطارات الوزارة ان هذا التطبيق الجديد الذي يحمل تسمية “أسواق”.

سيسمح لمستعمليه بتبليغ المفتشيات الجهوية والتي يتوجب عليها إيفاد أعوان مراقبة للتدخل عند تسجيل مخالفات.

كما أنه بإمكان جمعيات حماية المستهلكين المساهمة بشكل فعال في نظام الإنذار من خلال هذا التطبيق الجديد.

وهذا على مستوى كل الأسواق الجوارية قصد تقليص عدد المخالفات لاسيما تلك المرتبطة بالأسعار وشروط النظافة والصحة.

وسيكون تحميل تطبيق “أسواق” المتوفر بثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية من فضاءات تحميل التطبيقات أياما قليلة قبل شهر رمضان.