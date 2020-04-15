وزارة التجارة تطلق اليوم ثاني قافلة للمساعدات الغذائية المخصصة لمناطق الظل

تنطلق، اليوم الاربعاء، ثاني قافلة للمساعدات الغذائية من الـ 48 قافلة التي قررت وزارة التجارة تنظيمها على المستوى الوطني.

وستنطلق القافلة الثانية من ولاية تيزي وزو، أين ستقوم المديرية الولائية بتسليمها لوالي الولاية، والذي بدروه يسقوم بتوزيع المساعدات على سكان مناطق الظل بالولاية قبل أيام من الشهر الكريم.

وحسب ما كشف عنه وزير التجارة، كمال رزيق، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، فإن القافلة الأولى انطلقت يوم امس الثلاثاء بولاية بومرداس.

مشيرا ان هناك قافلتين يوم الخميسن الاولى لولاية أدرار و الثانية لولاية البليدة، وكتب رزيق قائلا “إن شاء الله هذا الاسبوع 4 قافلات و 44 قافلة المتبقية تكون الاسبوع القادم ان شاء الله”.