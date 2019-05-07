وزارة التجارة تطلق تطبيق “أسواق” الخاص بالمخالفات التجارية

الهدف منه الّتبليغ الفوري عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية

أطلقت وزارة التجارة تطبيق “أسواق” عبر الهاتف الذكي للسماح للمواطنين للتبليغ الفوري عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية.

“هذا التطبيق يسمح لكل مواطن متواجد على مستوى السوق فبمجرد كبسه على زر المفتاح المرجعي يضغط على خانة عدم احترام

والذي يتلقى آليا المعلومة بخصوص أي منتوج زراعي خضر، أو فواكه، كانت لا على وجه التحديد”.

ليضيف”ومنه يتحول المستهلك من صفة مستهلك وفقط إلى مراقب” حسبما قاله، مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك .

من جهته نوّه رئيس الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، بالتطبيق الذي يضمن السرعة الفائقة في التدخل.

داعيا المستلكين إلى تحميله، بتعبير آخر قال المصدر ذاته:”يعد هذا التطبيق تطبيقا فعالا في سرعة اتخاذ القرار، وثماره تأتي أولا

من خلال تحميل هذا التطبيق على هواتفهم النقالة، و للاسهام في هذه العملية الرقابية حتى يساعد السلطات العمومية، كما يتيح

للمراقبين المعلومات الكافية لاتخاذهم القرار المناسب .