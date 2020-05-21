وزارة التجارة تطلق حملة جماعية لارتداء الكمامة بداية من يوم الجمعة

ستطلق وزارة التجارة عبر كامل القطر الوطني الحملة الوطنية الجماعية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بمساعدة المجتمع المدني .

وجاء عبر الصفحة الرسمية لوزير التجارة، أن هذه الحملة من أجل إلزامية حمل الكمامة من طرف جميع الجزائريين تجارا كانوا أو مستهلكين وهي وقاية ذاتية لحماية جماعية.

و ستكون الانطلاقة لهذه الحملة يوم الجمعة على الساعة 11 عبر كل ولايات الوطن.