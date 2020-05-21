ستطلق وزارة التجارة عبر كامل القطر الوطني الحملة الوطنية الجماعية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بمساعدة المجتمع المدني .
وجاء عبر الصفحة الرسمية لوزير التجارة، أن هذه الحملة من أجل إلزامية حمل الكمامة من طرف جميع الجزائريين تجارا كانوا أو مستهلكين وهي وقاية ذاتية لحماية جماعية.
و ستكون الانطلاقة لهذه الحملة يوم الجمعة على الساعة 11 عبر كل ولايات الوطن.
وزارة التجارة تطلق حملة جماعية لارتداء الكمامة بداية من يوم الجمعة
ستطلق وزارة التجارة عبر كامل القطر الوطني الحملة الوطنية الجماعية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بمساعدة المجتمع المدني .
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823477
التعليقات (0)