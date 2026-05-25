وزارة التجارة تطلق خاصية جديدة الكترونية

أعلنت، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تطوير خصائص جديدة على مستوى التطبيق الإلكتروني مرافق كوم. وذلك بهدف تمكين المواطنين من المساهمة الفعلية في مراقبة السوق وتحسين شفافية المعاملات التجارية.

كما تتمثل أبرز هذه التحديثات التي وضعتها وزارة التجارة في إضافة خاصية تتيح للمواطنين التبليغ المباشر والفوري عن حالات عدم إشهار الأسعار داخل المحلات التجارية. بما يسمح بتعزيز احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية المستهلك.

وتم تعزيز التطبيق بآلية جديدة للتبليغ عن حالات تتعلق بنظافة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع. بما يساهم في دعم جهود الرقابة الميدانية وتحسين جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إشراك المواطن كفاعل أساسي في منظومة الرقابة. وتسهيل التواصل مع المصالح الرقابية، بما يعزز الشفافية ويرفع من نجاعة التدخلات الميدانية.

كما دعت الوزارة كافة المواطنين إلى تحميل واستعمال التطبيق والمساهمة في ترسيخ ثقافة التبليغ المسؤول. خدمةً للصالح العام وحمايةً لصحة المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق متوفر مجانًا عبر متجر Google Play Store وApple App Store.

