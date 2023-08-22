وزارة التجارة تعلن عن سحب منتوجات من التونة المصبرة بقسنطينة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، أنه إثر تسجيل تسمّم غذائي على مستوى بلدية الخروب بولاية قسنطينة، بسبب تناول منتوج “مصبرات تونة”، تقرر السحب الفوري للحصة المعنية بهذا المنتوج من السوق، كإجراء احترازي طبقا للإجراءات المعمول بها.

وذلك حسب بيان وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل تسمم غذائي بإقليم بلدية الخروب لشخصين تناولا منتوج التونة المصبرة.

أين توفي أحد المصابين بالتسمم الغذائي، اليوم، بعد أيام من مكوثه بالمستشفى إثر إصابته

ويشمل القرار يشمل سحب كامل الحصة المعنية بالمنتوج من السوق كإجراء احترازي.