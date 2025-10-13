وزارة التجارة تفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض داكار الدولي

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات والشركات الوطنية المصدّرة للمشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للمعرض الدولي لداكار (FIDAK).

وحسب بيان للوزارة، من المزمع تنظيم هذه الدورة، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 31 ديسمبر 2025 بمدينة داكار، في جمهورية السنغال.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الحدث الاقتصادي الهام في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود الاقتصادي والتجاري للبلاد في منطقة غرب إفريقيا.

وكذا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسنغال كمركز إقليمي للتبادل التجاري والاستثماري. بما يتيح فرصًا جديدة أمام المتعاملين الجزائريين لتوسيع شراكاتهم وولوج أسواق جديدة في القارة.

وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، لاسيما الناشطين في عدة قطاعات، إلى التسجيل والمشاركة في هذا الموعد الاقتصادي الهام.

ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، ومواد البناء والتجهيز، والطاقات المتجددة، والخدمات والاستشارات.

ويكون آخر أجل للتسجيل، يوم 5 نوفمبر 2025، ويتم عبر التواصل مع المصالح المختصة بالوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

أو عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/fidak-2025