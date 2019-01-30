وزارة التجارة تفتح عمليات إستيراد مواد التجميل والمواد السامة

أعلنت وزارة التجارة في بيان لها أنه بإمكان كافة المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون باستيراد مواد التجميل والعناية التجميلية.

وايضاً المنتوجات السامة أوالتى فيها احتمال الخطر انها مرخصة ومفتوحة للاستيراد مقابل دفع رسم إضافي مؤقت DAPS.

وهذا بعدما كانت ممنوعة من الاستيراد وخاضعة لنظام الكوطة

كما دعت وزارة التجارة في بيان تحصلت النهارعلى نسخة منه كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالقرارالتقرب لمديريات التجارة لإكمال ملفاتهم الضرورية.

وحسب ما نصت عليه أحكام المرسوم.

وللتذكيرفقد رفعت وزارة التجارة الحظرعن عمليات الاستيراد وتم تعويضها بألية الرسم الاضافي المؤقت الوقائي تتراوح نسبها من 30 لغاية 200بالمائة.

لقائمة 1095 سلعة طبقا لقانون المالية التكميلي 2018