وزارة التجارة: تفعيل الإجراءات الخاصة بتموين السوق التي إستحدثت بفترة الحجر لسنة 2020

كشفت وزارة التجارة، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا. وتموين السوق التي استحدثتها في فترة الحجر لسنة 2020.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن الإجراءات جاءت بعد القرارات الصادرة، عن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لمنع تفشي الوباء. مضيفا أن الوزير ترأس إجتماعا تناول فيه تنفيذ قرارات الوزير الاول حول اجراءات تعديل الحجر الصحي في عدة ولايات. وأمر بالتطبيق الصارم والحرفي لقرارات الوزير الأول فيما يخص قطاع التجارة. إلى جانب إعادة تفعيل الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي الوباء وتموين السوق التي إستحدثتها الوزارة في فترة الحجر لسنة 2020

وشدد ذات المسؤول على وجوب سهر كافة إطارات القطاع والعمال لضمان تموين السوق بكل الضروريات والمواد واسعة الاستهلاك في 35 ولاية. التي تخضع للحجر المعدل وكذا باقي الولايات خاصة في هذا الظرف الصحي الخاص