وزارة التجارة تقترح إعفاء التجار من TVA على المواد ذات الاستهلاك الواسع

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وزارة التجارة تقترح إعفاء التجار من TVA على المواد ذات الاستهلاك الواسع
بقلم نسرين محفوف

اقترحت وزارة التجارة إعفاء التجار من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وتقدمت وزارة التجارة بجملة من مقترحات إلى الحكومة بهدف تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على اعتماد الفوترة في تعاملاتهم.

ومن بينها الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتخفيف من نسبة الرسوم الجمركية للمواد الأولوية.

وجاء هذا في تصريح مدير تنظيم الأسواق بالوزارة، أحمد مقراني.

وأوضح المسؤول خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة أن المقترح جاء حماية للقدرة الشرائية للمواطن.

بالإضافة لضمان عدم حدوث ندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.

وارتأت وزارة التجارة تشجيع المتعامل الاقتصادي للعمل بالفوترة دون تخوف من الخسارة.

وذلك عن طريق اقتراح إعفائهم كليا أو جزئيا  من الرسم على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.


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