عاجل

وزارة التجارة تقدم توضيحات حول تحيين القائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي

الوطني
  • -
  • 0
وزارة التجارة تقدم توضيحات حول تحيين القائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي
بقلم هواري. ش

 أكدت وزارة التجارة في بيان لها أمس الأحد، بأن السلع الخاضعة لنظام تقييد الإستيراد لا تمثل قائمة جديدة وإنما تحيينا للقائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي بداية 2018.

 

وأوضحت الوزارة بأن إهتمام المتعاملين الإقتصاديين كان مصبا على المرسوم التنفيذي رقم 139 18 المؤرخ في 21/05/2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18 2  المؤرخ في جانفي 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الإستيراد.

مؤكدة بأن قائمة السلع الملحقة في المرسوم المذكور تمثل تحيينا للقائمة الملحقة في المرسوم الأول الصادر في جانفي الماضي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital