وزارة التجارة تكذب خبر وصول 13 ألف طن من الموز عبر 600 حاوية

فنذت وزارة التجارة وترقية الصادرات ما تتداوله بعض وسائل الاعلام حول وصول 600 حاوية موز، تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة.

واوضحت الوزارة في بيانها اوها تنفي نفيا قاطعا ما تتداوله بعض وسائل الاعلام. والذي ورد فيه ” عن مصادر من قطاع التجارة عن وصول 600 حاوية موز، تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة.

وجاء في ذات البيان ” إذ أن الوزارة لم تقدم أي تصريح أو بيان في هذا الشأن وتأسف على محاولات بعض وسائل الاعلام. مغالطة الرأي العام بإفتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تُنسب للقطاع الذي يعتمد على تقديم المعلومة الرسمية. عبر الوسائط الرسمية المتعارف عليها بكل شفافية للجميع.

واكدت الوزارة انها ستلجأ وزارة التجارة وترقية الصادرات للجهات القضائية وفق الإجراءات. التي ينص عليها القانون في هذا الشأن لمتابعة من وراء هذه الشائعات.

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