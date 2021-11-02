وزارة التجارة تكشف عن نقاط بيع البطاطا المحجوزة في العاصمة وضواحيها

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في بيع مادة البطاطا المحجوزة مباشرة للمستهلك على مستوى عدة نقاط بالعاصمة وضواحيها.

وحسب بيان الوزارة، فإن مادة البطاطا المحجوزة سيتم بيعها بسعر 50 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وسيشرع في هذه العملية بداية من يوم غد الأربعاء من طرف ديوان الخضر واللحوم.

واضاف نفس البيان، بأنه سيتم فتح نقاط بيع في زرالدة واسطاوالي والسويدانية وسيدي عبد الله بالعاصمة.

بالإضافة الى مناطق، الرحمانية ومعالمة وعين البنيان والشراقة وأولاد فايت، العاشور، الدويرة والرويبة وباب الزوار.

كما سيتم فتح نقاط بيع أيضا على مستوى ستوى المحمدية وبئر توتة وسيدي موسى والكاليتوس والرغاية.

وباب الوادي والعناصر وحسين داي وساحة أول ماي.