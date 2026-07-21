وزارة التجارة تكشف موعد انطلاق التخفيضات الصيفية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها، أن موسم البيع بالتخفيض للفترة الصيفية سينطلق ابتداءً من يوم الأحد 26 جويلية 2026، ويستمر إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، وذلك لمدة ستة أسابيع.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006، المحدد لشروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، المعدل والمتمم.

وبالمناسبة، دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه العملية، من خلال اعتماد أسعار تنافسية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من عروض تجارية متنوعة خلال فترة التخفيضات الصيفية.