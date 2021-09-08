وزارة التجارة تلبي مطلب مستوردي مواد التجميل والمواد السامة

علم، موقع “النهار أون لاين” من مصادر مطلعة، بأن وزارة التجارة أصدرت تراخيصا إستثنائية لمستوردي مواد التجميل والمواد السامة. الذين توطنت سلعهم بنكيا قبل الفاتح من سبتمبر.

وحسب ما أفردت به ذات المصادر “للنهار أون لاين” أن مصالح وزارة التجارة تواصلت مع ملاك هذه المؤسسات لتحويل بضائعهم.

وكانت وزارة التجارة، قد أصدرت تعليمة 20 أوت الفارط، تقتضي بمنع إستيراد مواد التجميل والمواد السامة، بداية من الفاتح سبتمبر. بسبب إجراءات إدراية جديدة ستشرع وزارة التجارة العمل بها قريبا.

وتأتي تعليمة، وزارة التجارة، بعدما نقلت “النهار أون لاين” إنشغال هذه الفئة. التي أبدت توجسها من دفع الضرائب بعد 15 يوما من وصول الشحنات.