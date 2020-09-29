وزارة التجارة.. تمديد آجال إيداع الحسابات الإجتماعية إلى غاية 30 نوفمبر

تم تمديد آجال إيداع الحسابات الإجتماعية لسنة 2019 إلى غاية 30 نوفمبر 2020.

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد آجال إيداع الحسابات الإجتماعية لسنة 2019 إلى غاية 30 نوفمبر 2020.

وأعلمت الوزارة كافة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2019، أنه تبعا لقرار وزير التجارة، كمال رزيق، قد تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2019، إلى غاية تاريخ 30نوفمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية، لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين.