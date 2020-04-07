وزارة التجارة تمنع المطاحن من بيع السميد مباشرة للمواطنين

أمرت وزارة التجارة مدرائها الولائيين بالشروع الفوري في تطبيق تعليمة تقضي بوقف بيع مادة السميد من قبل الوحدات الإنتاجية والمطاحن بطريقة مباشرة للمواطنين.

وحسب تعليمة بعث بها الأمين العام لوزارة التجارة للمدراء الولائيين على مستوى 48 ولاية، فقد أمرهم من خلالها بضرورة إبلاغ مسؤولي الوحدات الإنتاجية بالوقف الفوري لبيع مادة السميد بطريقة مباشرة للمواطنين لما تشكله من خطر على صحتهم.

وأكد الأمين العام لوزارة التجارة على ضرورة توجيه الوحدات الإنتاجية إلى العمل بالنظام القديم من خلال الإستعانة بتجار التجزئة والجملة وكذلك الموزعين من أجل بيع مادة السميد.