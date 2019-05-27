وزارة التجارة تنظم إنتخابات لتنصيب رئيس ونواب للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة

سيتم تنظيم إنتخابات على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لإنتخاب رئيس لها وهذا يوم 15 جوان القادم، حسب بيان لوزارة التجارة.

وجاء في البيان “تنهي وزارة التجارة إلى علم أعضاء الهيئات المنتخبة لغرف التجارة والصناعة أن إنتخاب رئيس ونواب الغرفة الجزائرية

والصناعة سينظم السبت 15 جوان المقبل على مستوى قاعة المحاضرات علي معاشي للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير بالعاصمة”.

وللتذكير فإن هذه الإنتخابات تنظم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 96-94 المؤرخ في 3 مارس 1987 المعدل

والمتمم المتضمن تأسيس غرفة التجارة والصناعة سيما مادتيه 8 و 14 منه.

يذكر أن محمد العيد بن عمر كان قد تم إنتخابه على رأس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة في 21 مارس 2014 لعهدة مدتها أربع سنوات.