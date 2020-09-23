وزارة التجارة تنظم ملتقى العلاقات الثنائية الجزائرية الموريتانية غدا الخميس

تنظم، يوم غد الخميس، وزارة التجارة ملتقى العلاقات الثنائية الجزائرية الموريتانية.

أفادت وزارة التجارة أن الملتقى يأتي بعنوان “موريتانيا بوابة إفريقيا الغربية ” سينظم بقصر المعارض صافكس “قاعة دار الجزائر” ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

حيث سيطرح الملتقى إشكالية ترقية الصادرات الجزائرية نحو السوق الإفريقية عبر بوابة موريتانيا.

بالإضافة إلى كيفية تطوير المنظومة القانونية واللوجستية.

وسيحضر الملتقى متعاملون الإقتصاديون ، وشركات النقل واللوجستيك ، البنوك إضافة إلى الخبراء والفاعلين في مجال التصدير.