وزارة التجارة تنظم ملتقى العلاقات الثنائية الجزائرية الموريتانية غدا الخميس

تنظم، يوم غد الخميس، وزارة التجارة ملتقى العلاقات الثنائية الجزائرية الموريتانية.
أفادت وزارة التجارة أن الملتقى يأتي بعنوان “موريتانيا بوابة إفريقيا الغربية ” سينظم بقصر المعارض صافكس “قاعة دار الجزائر” ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
حيث سيطرح الملتقى إشكالية ترقية الصادرات الجزائرية نحو السوق الإفريقية عبر بوابة موريتانيا.
بالإضافة إلى كيفية تطوير المنظومة القانونية واللوجستية.
وسيحضر الملتقى متعاملون الإقتصاديون ، وشركات النقل واللوجستيك ، البنوك إضافة إلى الخبراء والفاعلين في مجال التصدير.
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