وزارة التجارة تنفي إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية

نفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، عكس ما تداولته بعض الوسائل الاعلامية.

وكذبت وزارة التجارة في بيان لها، كل ما جاء عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، مشيرة أنها وزارة التجارة غير مؤهلة للنظر أو البث في هذه المسائل، والتي تبقى من الاختصاص الحصري لمصالح الوزير الأول

وعليه –تضيف الوزارة – كل المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام ذات الصلة بمفهوم إعادة بعث النشاطات التجارية لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة التجارة بأن المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طرق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.