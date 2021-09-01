وزارة التجارة توضح بشأن قرار تعليق التوطين البنكي

أصدرت وزارة التجارة، مساء اليوم الأربعاء، بيانا، فيما يخص قرار تعليق التوطين البنكي لعمليات الإستيراد لإعادة البيع على الحالة إبتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2021. وجاء في البيان، “تنهي وزارة التجارة و ترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، أن قرار تعليق التوطين البنكي، إبتداءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.”

وأضاف المصدر نفسه، “أنه على كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة إثبات الالتزام طبقاً للمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم المذكور أعلاه، يمكنه القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة.”

ويهدف هذا الإجراء إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية للامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021.