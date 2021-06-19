وزارة التجارة تُرخص لتصدير هذه المنتجات

أعلنت وزارة التجارة، عن الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي”Produis de Terroir”، كالفريك، الديول والمرمز. و هذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة.

بالإضافة إلى الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة. كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد والفرينة.بشرط أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفه، أو إقتناها من السوق المحلية “الإنتاج الوطني”.

ويأتي ذلك، ومن خلال إخضاع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا.يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفهم.أو تم إقتناها من السوق المحلية “الإنتاج الوطني”.وأنها لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية.

وكذا ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب.في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق “أي السعر الحقيقي للقمح المستورد”، من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين.والترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي “القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج و التوظيب.

وجاء هذا القرار، بعد الدراسة التي قام بها فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية و كذا الفلاحة.مع الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة.