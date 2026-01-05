وزارة التجارة تُطمئن بخصوص (TPE).. وهذه هي التفاصيل

نوّه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتدخل الإيجابي لوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.وبجملة الإجراءات العملية المتخذة. لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق حملات تحسيسية ومرافقة التجار في ما يخص فتح الحسابات البنكية. واستعمال أجهزة الدفع الالكتروني (TPE).

وحسب بيان الاتحاد فقد استقبل الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،عصام بدريسي. مرفوقًا بوفد من الاتحاد، من طرف الوزيرة .

وقد خُصص هذا اللقاء لبحث جملة من المستجدات الطارئة على مستوى السوق الوطنية وانعكاساتها على النشاط التجاري والخدماتي. إضافة إلى مناقشة انشغالات التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.

وخلال هذا اللقاء، ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عالياً روح المسؤولية وحسن الإصغاء والشفافية التي ميّزت النقاش. مشيدًا بتفهم الوزارة للانشغالات المطروحة، بما يعكس إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات المسجلة في إطار تشاركي يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية. وتحسين تموينها، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع مراعاة مصالح المهنيين.

كما

و يطمئن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين بأن الأوضاع. تسير في إطارها الطبيعي، داعيًا إياهم إلى مواصلة نشاطهم بكل مسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

والتي تفيد في مجملها عزم الوزارة الوصية ممثلة في التجارة وضبط السوق الداخلية. فرض غرامات مالية قيمتها 50 ألف دينار على كل تاجر يرفض التعامل باستعمال أجهزة الدفع الإلكترونية (TPE).

وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد تأكيده على أن أبواب الحوار مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تبقى مفتوحة، وأنه سيواصل أداء دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة في إطار الحوار المسؤول وخدمة للمصلحة الوطنية.