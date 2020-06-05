وزارة التجارة تُكرّم الفائزين في المسابقة الدولية لزيت الزيتون وتبحث سبل تطوير الإنتاج

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، يوم أمس الخميس على ضرورة تنظيم وتأطير شعبة منتجي زيت الزيتون بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وجاء هذا خلال تكريم وزير التجارة والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة الدولية لتثمين شعبة منتجي زيت الزيتون.

وقد استغل الوزيران فرصة تواجد منتجي هذه الشعبة لدراسة سبل تطوير الإنتاج وتحسين شبكة التسويق على المستويين المحلي والدولي.

وتسعى وزارة التجارة إلى القضاء على العراقيل التي تواجه الناشطين في هذا المجال على غرار ضعف سلسلة التسويق داخليا وحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشريفة في الأسواق الخارجية.

و أضاف الوزير أن قطاعه يسعى لخلق مناصب الشغل في هذه الشعبة التي صارت اليوم ممتدة عبر كامل القطر الوطني .

وأشار رزيق إلى أن مصالحه الوزارية تبقى تحت تصرف المنتجين الراغبين في زيادة حجم صادراتهم، وهذا بالعمل على تقديم كافة الدعم للتعريف بمنتوجهم في المعارض الدولية .

و سيتم استقبال منتجي هذه الشعبة في الأيام القادمة في إطار اللقاءات التي يخصها قطاع التجارة لمختلف الشعب المنتجة .

و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن القطاع سيواصل العمل على تشخيص هذه الشعبة لرصد نقاط القوة وتصحيح الأخطاء الواردة في عملية التصدير سابقا.