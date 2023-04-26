وزارة التجارة.. حجز أزيد من 71 طنا من السلع خلال الثلاثي الأول

قامت فرق الرقابة المختلطة بين مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات وباقي القطاعات بحجز 71.54 طن من السلع خلال الثلاثي الأول من 2023. وهذا بقيمة فوق 36.62 مليون دينار، حسبما جاء في بيان للوزارة.

كما أوضح بيان وزارة التجارة أن الثلاثي الأول من السنة الجارية شهد 14246 تدخلا من قبل الفرق المختلطة على المستوى الوطني. تم على إثرها معاينة 1575 مخالفة وتحرير 1367 محضرا.

في حين، عاينت الفرق المختلطة معاملات تجارية بدون فواتير بقيمة تفوق 1.96 مليار دج، وفقا لحصيلة الوزارة.

أما بالنسبة للعينات المقتطعة من طرف هذه الفرق، كشف المصدر ذاته أنها بلغت 65 عينة. منها 22 عينة غير مطابقة، فيما بلغ عدد اقتراحات الغلق الإداري 122 اقتراحا.

وتتوزع هذه الحصيلة الاجمالية على تدخلات الفرقة المختلطة تجارة-ضرائب-جمارك، والفرقة المختلطة تجارة-بيطرة. والفرقة المختلطة صحة نباتية، وكذا الفرقة المختلطة تجارة-صحة. الفرقة المختلطة تجارة-قياسة. والفرقة المختلطة تجارة-صيد بحري وتربية المائيات والفرقة المختلطة تجارة-صناعة صيدلانية.

فالنسبة لمجال الضرائب-الجمارك، بلغ عدد التدخلات 375 تدخل، نتج عنه معاينة مخالفة 137 وتحرير 127 محضر. وكذا اقتراح واحد للغلق الإداري، مشيرا إلى أن قيمة عدم الفوترة فاقت 1.96 مليار دج.

من جهتها، قامت الفرقة المختلطة تجارة-بيطرة بـ 8930 تدخلا، سمح بمعاينة 1104 مخالفة وتحرير 977 محضر. مع اقتراح 115 غلق إداري. وأسفرت هذه التدخلات أيضا عن حجز 55.86 طن من المنتوجات بقيمة تفوق 29 مليون دج. كما اقتطعت الفرقة 47 عينة، منها 22 عينة غير مطابقة، وفق المصدر نفسه.

وبخصوص الصحة نباتية، فأشارت الوزارة في بيانها أن عدد تدخلاتها بلغ 1033 تدخلا. نتج عنه معاينة 111 مخالفة، تحرير 47 محضرا واقتراحين للغلق الإداري، مشيرة إلى أن الفرقة قامت بحجز 1.54 طن من السلع بقيمة تفوق 2.1 مليون دج.

أما في مجال الصحة، فكشف البيان أن عدد تدخلاتها بلغ 1013 تدخلا. مع تسجيل 64 مخالفة وتحرير 58 محضر. وأسفرت هذه التدخلات أيضا عن حجز 14.06 طن من المنتوجات بقيمة تفوق 5.1 مليون دج. كما اقتطعت الفرقة 12 عينة واقترحت الغلق الإداري لمحلين تجاريين.

من حيث القانون.. 2535 تدخل

وبالنسبة للقياسة القانونية، فقامت من جهتها خلال الثلاثي الأول بـ 2535 تدخل، معاينة 137 مخالفة. تحرير 137 محضر، حجز 0.06 طن من المنتوجات قيمتها تفوق 120 ألف دج، مع اقتراحين بالغلق الإداري.

وبلغ عدد تدخلات فرق الصيد البحري وتربية المائيات 321 تدخل، نتج عنها معاينة 20 مخالفة. مع تحرير 19 محضرا، فيما بلغت كمية المنتوجات المحجوزة 0.01 طن بقيمة تفوق 11 ألف دج. أما عدد العينات المقتطعة فبلغ 6 عينات.

وفيما يتعلق بتدخلات الفرقة المختلطة تجارة-صناعة صيدلانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فبلغ عددها 39 تدخلا. نتج عنها معاينة مخالفتين وتحرير محضرين.