وزارة التجارة: حجز سلع بقيمة فاقت الـ 330 مليون دينار خلال 20 يوما من رمضان

سمحت تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال العشرين يوم الأولى من شهر رمضان. بحجز 258,52 طن من السلع بقيمة إجمالية تفوق 330 مليون دج.

وحسبما كشفت عنه، اليوم الإثنين، حصيلة المديرية العامة للرقابة الإقتصادية و قمع الغش، على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 12 إلى 21 أفريل الجاري، فإنه تم تسجيل 121.459 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش. أفضت إلى معاينة 20.334 مخالفة وتحرير 19.207 محضر.

كما مكنت هذه العمليات من حجز 258,52 طن من السلع بقيمة اجمالية تقدر بـ 330,756 مليون دج. بالأغضافة كذلك إلى أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة قدر بـ 1,385 مليار دج. ناهيك عن تسجيل 1.331 عينة مقتطعة خلال نفس المدة.

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وزارة التجارة: حجز سلع بقيمة 140 مليون دينار خلال الـ10 الأولى من رمضان

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لها سمحت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بحجز 150.26 و 51 لتر من السلع بقيمة إجمالية تفوق 140 مليون دج.

وحسبما كشفت عنه حصيلة المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة. فقد تم على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 02 إلى 11 أفريل الجاري. تسجيل 56.562 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش. أفضت إلى معاينة 8.807 مخالفة وتحرير 8.068 محضر.

كما مكنت هذه العمليات من حجز 150,26 طن و 51 لتر من السلع بقيمة إجمالية تقدر بـ 141,43 مليون دج. كما أشارت إلى أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة قدر بـ 664,706 مليون دج. بالاضافة كذلك إلى تسجيل 742 عينة مقتطعة.

أسفرت عمليات الرقابة المتعلقة بالجودة وقمع الغش بوزارة التجارة، خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، عن تسجيل 1344 محضرا للمتابعة القضائية. مع اقتراح غلق 48 محل، حسب ما أفادت به وأج، نقلا عن مديرية التجارة لولاية الجزائر.

كما قال ممثل المديرية، العياشي دهار، أن المحاضر المتعلقة بالممارسات التجارية بلغت 803 محضر خلال رمضان بعد تسجيل 3145 تدخل. بينما بلغ عدد المحاضر بالنسبة لمراقبة الجودة و قمع الغش 541 محضر بعد 2501 تدخل لمصالح الرقابة.

أما بخصوص كمية المواد التي تم حجزها، خلال 10 الأوائل من رمضان على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء والسميد والعجائن والزيت، فقد بلغت 11 طن و220 كلغ. فيما قاربت قيمتها المالية 8 ملايين دج.