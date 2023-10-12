وزارة التجارة: حجز سلع بقيمة 1.4 مليار دينار

حجزت مصالح الرقابة الإقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، سلعا تفوق قيمتها 1.41 مليار دج. على إثر أزيد من 1.4 مليون تدخل في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت 2023.

وأوضحت وزارة التجارة في تقرير حصيلة نشاطات الرقابة الإقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023. أن عدد التدخلات المنجزة على مستوى السوق الوطنية والحدود بلغ أزيد من 1412573 تدخل. سمحت بحجز ما تفوق قيمته 1.41 مليار دج من السلع.

كما بلغ عدد المخالفات على إثر التدخلات المسجلة، أزيد من 137 ألف مخالفة. أسفرت عن تحرير ما يفوق 130 ألف محضر رسمي للمتابعة القضائية. وكذا قرابة 9500 إقتراح غلق إداري لمحلات تجارية، مع تسجيل رقم أعمال مخفي بحوالي 39 مليار دج.

وفاق عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود 31 ألف حمولة. رفضت منها 430 حمولة تزن مجتمعة قرابة 50 ألف طن. وبقيمة تفوق 5ر12 مليار دج. مضيفة إلى أن عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية فاق 8900 عينة.

أما بالنسبة لحصيلة المضاربة غير المشروعة، فبلغ عدد التدخلات الخاصة بها حوالي 135 ألف تدخلا. أسفر عن تسجيل 78 جنحة وتحرير 78 محضر للمتابعة القضائية. كما فاقت كمية المنتوجات المحجوزة 882 طنا بقيمة ناهزت 510 مليون دج.

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