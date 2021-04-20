وزارة التجارة.. حجز 65 طنا مواد الغذائية مخزنة بطريقة غير شرعية وانخفاض الأسعار قريبا

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات، بوزارة التجارة أحمد مقراني، عن حجز أكثر من 65 طن من مختلف المواد الغذائية.

وأوضح، مقراني، أن هذه المواد كانت مخزنة بطريقة غير شرعية لهدف المضاربة.

وأشار المتحدث، في تصريح للاذاعة الوطنية، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف تدخل لرقابة الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان.

ونجم عن التدخلات، -يقول احمد مقراني-، تسجيل أكثر من 300 مخالفة.

وأبرز، المتحدث، تحرير 313 محضرا وتسجيل مبالغ عدم فوترة لأكثر 8 مليون دينار وحجز سلع مختلفة بـ3.6 مليون دينار جزائري.

وأكد مقراني أنه تم تسجيل وفرة بالمنتوج الفلاحي والغذائي، إلا أنه تم ملاحظة ارتفاع بأسعار بعض المواد مثل الطماطم والبطاطا.

وأشار المسؤول إلى شروع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم منذ 3 أيام في ضخ كميات كبيرة منها لضبط السوق.

وأردف بالقول “نترقب انخفاض هذه الاسعار بشكل محسوس خلال الايام القليلة لقادمة”.

وجدير بالذكر أن وزارة التجارة،قد وضعت نظاما رقميا لتتبع وضعية السوق بشكل يومي عن بعد مما سمح بتسهيل عملية المراقبة.