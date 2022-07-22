وزارة التجارة: حجز 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود

قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية. بحجز أكثر من 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود.

وكشفت وزارة التجارة في حصيلة نقلتها “وأج”، أنه في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود. أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن رفض دخول 410 حمولة لمنتوجات غير مطابقة تقدر كميتها بـ 88080 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 18,571 مليار دج”.

كما قام الأعوان بمعاينة 428 مخالفة، وتحرير 120 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين. كما تم معالجة 28346 ملف تصريح بالإستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 1256,68 مليار دج.

وتظهر حصيلة عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022، أن مصالح الرقابة قامت بأكثر من 1,12 مليون تدخل. مكّن من تسجيل 110152 مخالفة. وتحرير 97256 محضر متابعة قضائية. بالإضافة كذلك قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية. تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1006,548 مليون دج. واقتراح غلق 8622 محل تجاري.

كما أشارت حصيلة وزارة التجارة، أن التدخلات في مجال مراقبة الممارسات التجارية إرتكزت حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة. حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 4558 مخالفة لعدم الفوترة. منها 510 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة. مع الكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 20,63 مليار دج.

و فيما يخص الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 32,25 مليون دج. مما أسفر عن تحرير 1867 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية.

أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 488782 تدخلا على مستوى السوق الداخلية. مكّن من تسجيل 45060 مخالفة. كما سمحت بتحرير 35176 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للإستهلاك.

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