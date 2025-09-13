وزارة التجارة.. خرجات ميدانية لمعاينة وفرة المستلزمات المدرسية

يواصل إطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خرجاتهم الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، تتابع الفرق الميدانية سير المعارض الولائية والجهوية الخاصة بالمستلزمات المدرسية. حيث تواصل معاينة وفرة وجودة المستلزمات، مع الحرص على ضمان أسعار ترويجية.

كما شملت هذه الخرجات متابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك. من خلال زيارات ميدانية إلى عدد من الوحدات الإنتاجية.

وأشار البيان، إلى أن خرجات إطارات الوزارة الميدانية ستتواصل إلى غاية الدخول المدرسي والمهني والجامعي، لضمان المتابعة المستمرة.