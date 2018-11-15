وزارة التجارة: دعم تكاليف النقل البري للبضائع

يستفيد المصدرون الجزائريون من الدعم في مختلف المجالات، خاصة بعد فتح المعبر البري بين الجزائر وموريتانيا.

وقال مسعود بقاح مدير متابعة المبادلات التجارية بوزارة التجارة، أن هنالك تشاور مع وزارة النقل من أجل الخروج باتفاقية إطار.

لضبط كيفية للتكفل بهذا الجانب، خاصة وأنه بعد فتح المعبر البري بين الجزائر وموريتانيا جعل الجزائر تفكر في دعم النقل البري للبضائع.

مضيفا أنه كمرحلة أولى يتم التحضير إلى إتفاق شامل يضع الاطار القانوني لهذا الجانب من التعاون.

أما المرحلة الثانية فهناك إجراءات تقنية عملية لتحديد أنماط التكفل بهذا الإشغال.

مشيرا في ذات السياق إلى أن وزارة التجارة تسعى لتخفيف أعباء البيروقراطية التي تميز الملفات الخاصة بتعويض المصدرين.

خاصة وأنهم ينتظرون أكثر من سنة للحصول على تعويض، فهناك 3 شركاء ويكون التعويض بصفة مباشرة لهم.