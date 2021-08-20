وزارة التجارة: رخص جديدة للإستيراد بداية من 1 سبتمبر الجاري

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أنه تقرّر تجديد جميع المقررات الأصلية للرخص المسبقة للإستيراد. للمتعاملين الإقتصاديين المعنيين والحائزين على مقررات أصلية للرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة أو التي تشكل خطرا.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجراء يأتي في إطار تسهيل عملية الإستيراد وضمان سيرها بشكل جيد. حيث يجب على جميع المتعاملين الإقتصاديين المعنيين التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة. المختصة إقليميا. من أجل إيداع مقرراتهم الأصلية الخاصة بالرخص المسبقة للإستيراد،. وذلك قصد تجديدها والحصول على رخص جديدة.

وأضاف البيان، أن الرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص ستصبح باطلة وليس لها أي أثر قانوني ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر سبتمبر من السنة الجارية. بالإضافة إلى المقررات الأصلية. يجب على المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بهذا الإجراء، تقديم الوثائق التالية

1- نسخة من السجل التجاري مطابق لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 94 المؤرخ في 9 مارس سنة 2021. المعدل و المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005. الذي يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها

بالإضافة إلى نسخة من شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. ويكون إيداع هذه المقررات الأصلية مع الوثيقتين المطلوبتين أعلاه على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة. المختصة إقليميا.