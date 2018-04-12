وزارة التجارة: سنتكفل بملف أزمة الحليب

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن دائرته الوزارية طلبت معلومات حول ملف أزمة الحليب، لمعرفة الأسباب.

وقال الوزير، “أن هناك تشاور مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للتكفل بملف أزمة الحليب”.

وأضاف جلاب على هامش زيارته لصالون الإنتاج الوطني بوهران،” أن “دعم الدولة لسعر الحليب لا يزال ساري المفعول”.

فيما قررت الحكومة، إتخاذ تدابير جديدة للقضاء على مشكل ندرة حليب الأكياس، من خلال إنتاج نحو 4 ملايين لتر يوميا، بدل مليوني لتر.

ليتم رفع كميات مسحوق الحليب بالنسبة للملبنات العمومية من 7.000 إلى 10.000 طن في الشهر.

أما الملبنات الخاصة فقد، رفعت الحكومة، كميات تزويدها ببدورة الحليب، من 7500 إلى 9000 طن في الشهر.

كما يدخل هذا الإجراء- حسب قرار الحكومة- بهدف رفع معدل إنتاج الملبنات، لمادة الحليب الـمعبأة في الأكياس، إلى أربعة ملايين لتر في اليوم.

بعد أن كان معدل إنتاج مادة الحليب، بحوالي مليوني لتر في اليوم.

للإشارة فقدت شهدت العديد من ولايات الوطن ندرة حادة في حليب الأكياس.