وزارة التجارة: ضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات.. والشطب النهائي للمضاربين

دعت وزارة التجارة، اليوم السبت التجار إلى ضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها لمحاربة التجار غير الشرعيين و الاحتكار.

وأفاد بيان للوزارة، أن التعليمة جاءت بناء على النتائج المتوصل إليها خلال الإجتماع الذي انعقد يوم الأحد 30 مارس 2020، مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية.

بالإضافة إلى محاربة التجار غير الشرعيين و عمليات الاحتكار غير القانونية، تم الاتفاق على ضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات و محتوياتها”.

و يتم هذا التصريح، يضيف البيان، عن طريق مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص و بهذا سيتسنى لمصالح الرقابة و المصالح الامنية التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين، مع تعهدهم بتسوية أوضاعهم نهائيا وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا.

كما تم توجيه تعليمات لمدراء التجارة الولائيين، لمباشرة عمليات الشطب النهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه انه قام بعمليات المضاربة و احتكار المنتوج بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري و وولاة الجمهورية.