وزارة التجارة.. ضمان وفرة المواد الأساسية بالأسواق خلال رمضان 

أكدت وزارة التجارة بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.

و أوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته اليوم الأحد، بأن المخزونات المتوفرة حاليا من المواد الأولية الموجهة لصناعة الحليب المبستر المدعم.

إضافة، إلى القمح الصلب واللين، وكذا المنتجات الفلاحية الموسمية ” الخضر والفواكه”، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء.

والتي تسمح بتغطية واسعة لإحتياجات المواطنين، وأن كل المتدخلين من مؤسسات رسمية أودواوين ضبط أومتعاملين اقتصاديين التزموا بإتخاذ كل التدابير.

وهذا من أجل ضمان وتوفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطننين في شهر رمضان.

كما أكدت الوزارة، بأن مصالحها لن تذخر جهدا في السهرعلى التموين الواسع والمنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية والحفاظ على استقرار الأسعار.

لاسيما، عبر التتبع اليومي للسوق، ومتابعة تطور الأسعار مع إعطاء أهمية قصوى لجودة السلع، ولشروط وضعها للاستهلاك.