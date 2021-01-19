وزارة التجارة: عازمون على التكفل بكل المطالب المشروعة لموظفي ومستخدمي القطاع

كشفت وزارة التجارة عن عقد جلستي عمل بمقر الوزارة مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، والإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع يأتي في إطار الحوار المفتوح مع الشركاء الإجتماعيين لتجسيد الإنشغالات المهنية والإجتماعية.

وخصص اللّقاء للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين.

وأوضح البيان، أن الوزير عازم على التكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للإنخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع.

وأضاف البيان، أنه تم إعلامهم بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة المتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي.

مع إدراج منحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة.

كما تم إبلاغهم بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة، حيث تمت دعوة الشريكين الاجتماعيين لإثرائه.

من جهة أخرى، تم إعلامهم أيضا بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية.

أما بخصوص الترقية على أساس الشهادة، فقد تم ترقية 107 موظف لسنة 2020، وعزم الوزير لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة.

أما الترخيص الإستثنائي للوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لـوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية 31 ديسمبر 2019، فقد باشرت الوزارة في تنفيذ هذا الاجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية.

ودعت الوزارة جميع موظفي القطاع للوقوف بكل جدية ومواصلة أداء المهام النبيلة والحساسة الموكلة لقطاعنا للحفاظ على المكتسبات وترسيخها.

وأكدت أنها ستكون آذان صاغية لتذليل الصعوبات المهنية والاجتماعية للموظفين نظير المجهودات الاستثنائية المبذولة في الميدان.