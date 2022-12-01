وزارة التجارة: فواتير وهمية ومزوّرة بقيمة 2900 مليار.. رفض 579 حمولة في الحدود

سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 171 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

وحسب آخر حصيلة لنشاطات الرقابة الإقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة، فقد سجلت 1 مليون و 773 ألف و 842 تدخلا. مكّن من معاينة 171 ألف و 712 مخالفة. كما أسفرت عمليات الرقابة عن تحرير 146 ألف و 836 محضر متابعة قضائية. واقتراح غلق 14 ألف و440 محل تجاري. بالإضافة كذلك إلى اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1،495 مليار دج .

كما سجل أعوان الرقابة بوزارة التجارة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 942 الف تدخل. سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 29،9 مليار دج. مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة.

أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 213،3 مليون دج. لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية. “عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة.

أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة. فقد تم اقتراح غلق 10 آلاف و 425 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 605،34 مليون دج.

كما سجلت مصالح الرقابة بوزارة التجارة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، 831 الف و622 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود. مكنت من معاينة 75 ألف و 39 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، سمح بتحرير 54 الف و619 محضر متابعة قضائية. واقتراح غلق 4.015 محل تجاري.

وبخصوص المراقبة على مستوى الحدود، فقد تم تسجيل مراقبة 42 الف و811 حمولة رفض منها 579 حمولة، بكمية تبلغ 95 الف و802 طن بقيمة 21،279 مليار دج.

كما قامت مصالح الرقابة بوزارة التجارة بـ 788 الف و 811 تدخلا، مكّن من تسجيل 74 الف و 427 مخالفة. سمحت بتحرير 54 الف و492 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور