وزارة التجارة.. كل أنواع الحبوب الجافة ستكون متوفرة

قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، إنه لا يجب الانسياق مع الإشاعات. التي تفيد أن الديوان الوطني للحبوب سيستورد نوع واحد من كل فئة حبوب.

كما أوضح، مقراني في تصريح للنهار، أن الديوان يملك خبرة واسعة. وسيسمح أولا ببقاء كل الأنواع التي كانت تستورد سابقا. مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستيراد يتم تأطيرها وفق ضوابط موضوعية. مشيرا إلى أن المواطن الجزائري لا يجب أن “نبخله لأنه متعود على أكل مختلف المنتوجات”. وعن أسعار الحبوب الجافة، أكد المتحدث، أنها تختلف حسب نوعية المنتوج.

وفي سياق متصل، أفاد مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة، أن الاستيراد يبقى حل مؤقت إلى غاية تحقيق هدف الاعتماد على المنتوج الوطني فقط. مشيرا إلى أن “الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، أين خصصت دعم كبير في توفير البذور والمساحات المخصصة بزراعة الحبوب”.

كما أوضح مقراني، خلال استضافته في الساعة الإخبارية لقناة النهار، أن الهدف من الاستيراد هو ضبط استقرار السوق والحفاظ على المنتوج الوطني. مشيرا إلى أن الدولة تسعى خلال 3 إلى 4 سنوات لتغطية الاحتياجات.

وعن تكوين السوق بالقمح، أكد المتحدث، أنه منذ 3 سنوات لم يتم تسجيل أي اختلال أو تذبذب في تموين السوق بالصلب واللين. وهذا بفضل التدابير –يضيف- التي اتخذتها السلطات العمومية مع تكوين مخزون احتياطي واستراتيجي تسمح للدولة بضبط السوق. عن طريق هذا الديوان بالتنسيق مع قطاع التجارة لتأطير السوق.

وكشف مقراني، أن اليوم الديوان الوطني للحبوب يتحكم في تموين 428 مطحنة فرينة. والذي يعطي 317 ألف قنطار يوميا من القمح اللين و117 ألف قنطار من الصلب. مضيفا “نحن نراقب السوق والتموين عن طريق النظام الرقمي لوزارة التجارة والفلاحة”.