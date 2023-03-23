وزارة التجارة.. كل المواد الغذائية موجودة في رمضان

وكشف مقراني للقناة الإذاعية الأولى عن إقرار زيادة استثنائية لهذه الأيام في المواد واسعة الاستهلاك. تقدر بـ1245 طن زيادة على الإنتاج العادي وذلك لتلبية الطلب المتزايد .

وفيما تعلق بمادة الحليب المدعم أبرز المتحدث ذاته إقرار زيادة جد محسوسة بكمية تقدر بـ 5000 طن من مسحوق الحليب. الموجه لصناعة الحليب المدعم على مستوى 124 ملبنة عمومية وخاصة.

وبادر المئات من المتطوعين والمرابطين من القدس المحتلة، بحملة ضخمة لتنظيف المسجد الأقصى وساحات الحرم القدسي الشريف، استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.

كما شارك في الحملة، المئات من المتطوعين والنشطاء في الفعاليات المقدسية الوطنية والإسلامية، منهم نساء وأطفال.

وقال مراسل وكالة ايران برس للأنباء، إن الحملة التي شارك بها الشبان وكبار السن والنساء والفتية الصغار. تضمنت تنظيف وغسل الزجاج والرخام وأبواب المسجد الأقصى وساحات الحرم، وجميع المرافق وتجهيزها.

كما تم تنظيف وصيانة داخل المساجد في الأقصى، وقبة الصخرة، والقبلي، والمرواني، والمسجد القديم. ومسجد عمر ومسجد البراق.

التقشف ممنوع

في حين، وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، بمزيد من الضبط والتنظيم وخصوصا في المدن الكبرى. فيما يتعلق بالتموين، تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة.

كما يأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بالابتعاد عن التقشف، في توفير المواد الأساسية للمواطنين. والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي، للفرد الجزائري.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس، في الأخير بتأجيل وإثراء النقاش للعرض المتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية مياه البحر، لاجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتمكين وزير الري الجديد من الملف وتحيين معطياته.