وزارة التجارة: لاوجود لمواد مسرطنة على موائد الجزائريين

أكد عبد الرحمن بن هزيل المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن حماية المواطن هي في صلب إهتمامات الوزارة.

مشيرا خلال إستضافته في حصة قهوة وجرنان أن التعليمة التي أطلقتها مديرية الصحة بالجلفة بخصوص مواد مسرطنة مغلوطة.

مضيفا أن العناصر المشار إليها في تلك المراسلة تخص نوع من المضافات الغذائية وهي عبارة عن مواد تدرج في الإنتاج والتحويل.

وهذه المضافات الغذائية محكمة بنص قانوني من خلال المرسوم التنفيذي 12/2014 لسنة 2012 الذي يحدد شروط إستعمالها.

مؤكدا في ذات السياق أن المضافات المشار إليها هي معتمدة على المستوى الدولي وحتى التشريع الجزائري.

ومستنبط من المدونة اللجنة الدولية للتغذية ويعمل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية والتغذية وهو ما يؤكد على المحتوى الغالط للتعليمة.

مشيرا إلى أن تلك المضافات ليس لها أي إنعكاسات سلبية على صحة المستهلك والمنتوجات التي تم ذكرها لم تستورد بعد.