وزارة التجارة: لا إستيراد للحوم المجمّدة هذه السنة

قال أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، أنه تم منع إستيراد اللحوم المجمدة.

وأضاف مقراني خلال إستضافته بقناة “النهار” أن الإجراء جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح ذات المتحدث، أن منع إستيراد اللحوم المجمدة نتيجة توفرها في الوطن وبكمية كافية لتلبية إحتياجات المواطنين.

وقال مقراني، أن هناك برنامجا من قبل الوزارة لتدعيم الولايات الداخلية باللحوم التي يتم تربيتها في الجنوب.

وكشف، أن لجنة اخلقة العمل التجاري للحوم والاسماك ستتمكن من تأطير 8 شعب.

وأفاد بأن بعض الشحنات كانت مرخصة من قبل الوزارة وتم الإنتهاء من توزيعها نهاية ديسمبر الفارط.

أما بخصوص الأسعار، فأكد مقراني أن اللحوم الحمراء والبيضاء متوفرة بكثرة وستكون في متناول الجميع من ناحية الأسعار.